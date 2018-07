FOCUS 2-Mercado vê inflação mais alta em 2013 e crescimento menor

A deterioração das expectativas ocorre em um cenário de preocupação com a inflação neste ano, reforçado pelo Banco Central na semana passada através da ata do Comitê de Política Monetária (Copom).

De acordo com a pesquisa Focus do BC divulgada nesta segunda-feira, os analistas consultados agora estimam a alta do IPCA em 5,67 por cento neste ano, ante 5,65 por cento na projeção anterior. Para 2014, a projeção foi mantida em 5,50 por cento.

Na semana passada, via ata do Copom, o BC piorou a perspectiva para inflação neste ano ao reforçar os riscos para os preços no curto prazo e sustentou que trabalha para a convergência à meta no momento adequado.

O tom do documento levantou críticas, com o mercado avaliando que o BC já não busca levar a inflação para o centro da meta neste ano --de 4,5 por cento pelo IPCA--, uma vez que não indica mudança na condução da política monetária.

SELIC ESTÁVEL

Em relação à expansão da atividade doméstica, o Focus mostrou nova redução na projeção, também pela quarta semana seguida. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano foi agora estimado em 3,10 por cento, ante 3,19 por cento na semana anterior.

Para 2014 a perspectiva de uma leve aceleração melhorou para 3,65 por cento, ante 3,60 por cento vistos anteriormente.

Na última reunião, o Copom decidiu pela segunda vez seguida manter a Selic em sua mínima recorde de 7,25 por cento, citando piora da inflação no curto prazo mas, ao mesmo tempo, com recuperação da atividade econômica mais lenta do que o esperado e cenário internacional ainda complexo.

Os analistas consultados no Focus repetiram a projeção de manutenção da Selic ao longo deste ano. Para 2014, também ficou inalterada a percepção de uma elevação da taxa básica de juros a 8,25 por cento.

Mas, apesar de o BC reafirmar que a Selic será mantida por tempo "suficientemente prolongado", já começam a surgir expectativas de uma alta na taxa no final deste ano por conta da pressão inflacionária, inclusive com aumento das apostas no mercado futuro de juros.

O mercado também reduziu ligeiramente a previsão para o dólar para o fim deste ano a 2,07 reais, ante 2,08 reais.