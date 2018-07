Focus: 5ª alta seguida do IPCA

A alta também foi observada em outros indicadores. No Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M), a previsão dos economistas subiu de 5,26% para 5,30%. O indicador, que reajusta contratos de aluguel e algumas tarifas públicas, é afetado diretamente pelo comportamento de preços no atacado. Já o IPCA segue o comportamento no varejo.

Além de prever preços em alta, o mercado também avalia que o País vai crescer mais. A expectativa é que o PIB cresça 5,50%.

Mesmo com inflação em alta e expectativa de crescimento mais forte da economia, foi mantida a aposta de que o ciclo de alta dos juros para manter a inflação na meta começará em abril. "A convergência do "timing" parece que está cada vez mais resolvida. A questão começará a ser a magnitude do aumento necessário", diz o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, em relatório aos clientes. "Continuamos a acreditar que a magnitude total de aumento será menor do que nas outras vezes. A diferença é que a queda, quando ocorrer, não será tão forte como nas vezes anteriores", diz o Vale, que prevê aumento da Selic até 11,25%.