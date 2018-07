FOCUS-Mercado continua vendo Selic a 8% em 2013 e inflação maior em 2012

Pesquisa Focus do Banco Central publicada nesta segunda-feira mostrou ainda que os analistas cravaram a estimativa de que a taxa básica de juros fechará este ano na atual mínima histórica de 7,25 por cento ao ano.

Na semana passada, por meio de sua ata, o Copom do BC deixou claro que a redução de 0,25 ponto percentual feito na Selic no dia 10 foi o "último ajuste" desse ciclo de cortes, iniciado em agosto de 2011 para estimular a economia.

O documento também deixou em aberto o que será feito ao longo de 2013 e parte dos analistas espera que a taxa ficará neste patamar durante todo o ano, e outra parte acredita em elevação no segundo semestre. Tudo dependerá do comportamento da inflação e da economia.

Entre os Top 5 --grupo das instituições que mais acertam suas análises no Focus-- a perspectiva para a Selic é de que termine também o próximo ano a 7,25 por cento.

Embora analistas tenham avaliado que a taxa básica de juros deve permanecer estável ao longo de 2013 ou pelo menos até o segundo semestre do próximo ano, ainda há dúvidas devido ao curso da inflação e da economia.

O mercado futuro de juros, por exemplo, mostra-se dividido entre a estabilidade ou a elevação da Selic em 2013, mas com apostas crescendo sobre esse segundo cenário.

INFLAÇÃO

Sobre a inflação, os analistas consultados na pesquisa do BC elevaram pela 15a vez a perspectiva para o IPCA neste ano, ainda que ligeiramente, projetando-o agora em 5,44 por cento, ante 5,43 por cento na semana anterior.

Os preços dos alimentos têm sido os principais vilões da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) --considerado uma prévia da inflação oficial-- acelerou a alta em outubro para 0,65 por cento, influenciado principalmente por esse grupo.

Analistas, entretanto, acreditam que o movimento deve perder força nos próximos meses, uma vez que o pico dos preços alimentos já teria sido atingido.

Para 2013, a pesquisa do BC mostrou que o mercado continua prevendo o IPCA a 5,42 por cento. Para a inflação nos próximos 12 meses, a expectativa foi reduzida para 5,41 por cento, ante 5,49 por cento na semana anterior.

Na ata, o Copom considerou que o cenário para a inflação manteve "sinais favoráveis em prazos mais longos", apesar do impacto negativo dos recentes choques curto prazo.

Já em relação ao crescimento da economia neste ano, os analistas consultados no Focus mantiveram sua previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 1,54 por cento em 2012 e em 4,00 por cento no ano seguinte.

Em agosto, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma espécie de sinalizador do PIB, subiu 0,98 por cento frente a julho, dando indicações de melhora da atividade no segundo semestre.

A pesquisa Focus desta segunda-feira mostrou também que o mercado elevou ligeiramente a previsão para o dólar, encerrando este ano a 2,01 reais, ante 2,00 reais na semana anterior.

(Por Camila Moreira)