FOCUS-Mercado eleva inflação e mantém previsão de PIB em 2012 Em meio a um compasso de espera por mais indicadores domésticos e diante de uma melhora do cenário internacional, o mercado manteve suas perspectivas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e para a Selic neste ano. Entretanto, voltou a elevar a projeção para a inflação, segundo pesquisa Focus do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira.