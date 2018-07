FOCUS-Mercado mantém estimativa de PIB e eleva inflação em 2012 O mercado manteve sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano em 1,90 por cento, elevando a perspectiva de inflação para 4,98 por cento ante 4,92 por cento anteriormente, de acordo com pesquisa Focus do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira.