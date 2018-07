FOCUS-Mercado mantém Selic em 8% em 2012 e reduz PIB a 3,09% O mercado manteve a estimativa para a Selic e reduziu a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012. De acordo com relatório Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, a previsão é de que a taxa básica de juros do país encerrará 2012 a 8 por cento ao ano, e que o PIB crescerá 3,09 por cento, ante 3,20 por cento no relatório da semana passada.