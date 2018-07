FOCUS-Mercado prevê Selic em 2012 a 7,25%; eleva inflação Na expectativa da divulgação da taxa oficial de inflação de julho nesta semana, o mercado voltou a elevar a projeção para o IPCA neste ano, e ainda reduziu as suas perspectivas para a Selic e para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) no período.