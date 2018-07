FOCUS-Mercado reduz expansão do PIB de 2,30 para 2,18% em 2012 O mercado reduziu pela sétima vez seguida sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto em 2012, de 2,30 por cento para 2,18 por cento, e manteve a perspectiva para a Selic neste ano em 7,50 por cento, de acordo com relatório Focus, do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira.