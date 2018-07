FOCUS-Mercado reduz inflação em 2013 após 6 semanas, vê dólar mais baixo

De acordo com pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira, os analistas consultados veem a inflação agora encerrando o ano a 5,70 por cento, ante 5,71 por cento anteriormente. Para 2014, a projeção foi mantida em alta de 5,50 por cento.

Os preços tanto no atacado quanto no varejo iniciaram fevereiro em desaceleração, de acordo com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), mas a inflação continua sendo um fator de preocupação.

A previsão para o IPCA nos próximos 12 meses foi elevada pela segunda vez no Focus, a 5,53 por cento, ante 5,49 por cento anteriormente.

Em meio a esse cenário, o mercado futuro de juros chegou a embutir na sexta-feira probabilidade superior a 50 por cento de alta na Selic já na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em maio, de 0,25 ponto percentual.

Apesar disso, os analistas consultados no Focus ainda mantiveram a perspectiva de que a taxa básica de juros será mantida nos atuais 7,25 por cento ao longo deste ano, subindo a 8,25 por cento em 2014.

Entre o Top 5 --instituições que mais acertam as projeções-- a expectativa também é de manutenção da Selic neste ano, indo a 7,63 por cento em 2014. Isso diante de uma inflação projetada em 5,70 por cento em 2013, sem alterações ante a pesquisa anterior.

Tudo isso com a política cambial como pano de fundo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, endureceu o discurso na semana passada ao dizer que a tarefa de controlar a inflação é do juro, e não do câmbio .

Entretanto, analistas consideram que a política cambial pode ser usada também como ferramenta de contenção de preços, uma vez que reduz os custos dos produtos importados e alinha expectativas inflacionárias.

Pela quarta semana seguida, o Focus mostrou redução na perspectiva para o dólar no final deste ano, estimado agora em 2,02 reais, ante 2,03 reais na semana anterior.

CRESCIMENTO

Sobre a atividade econômica, os analistas voltaram a reduzir seus números, vendo agora o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2013 em 3,08 por cento, ante 3,09 por cento na semana anterior.

A produção industrial continua sendo um peso, depois de ter tido em 2012 a primeira retração desde 2009. Para este ano, o Focus indica expectativa de uma expansão da atividade de 3 por cento, projeção reduzida pela segunda semana seguida após 3,10 por cento anteriormente.

Para 2014, a expectativa é de aceleração do PIB, mas a projeção foi reduzida a 3,65 por cento, ante expansão anterior estimada em 3,80 por cento.