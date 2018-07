FOCUS-Mercado reduz previsão de alta do PIB para 1,9% em 2012 Diante da persistente dificuldade da economia brasileira em deslanchar, o mercado passou a estimar que o crescimento do Produto Interno Bruto neste ano ficará abaixo de 2 por cento. Ao mesmo tempo, manteve a expectativa de que a Selic continuará recuando, mostrou o relatório Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira.