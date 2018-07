FOCUS-Mercado reduz previsão de expansão do PIB para 2,01% em 2012 O mercado reduziu a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto neste ano, a 2,01 por cento, ante 2,05 por cento previstos na semana passada, de acordo com relatório Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira. Foi a nona redução seguida do indicador.