FOCUS-Mercado reduz previsão para PIB em 2012 e 2013, eleva inflação O mercado deu continuidade nesta segunda-feira ao ajuste de suas estimativas sobre o crescimento o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano e no próximo, voltando a reduzir suas projeções, ao mesmo tempo em que elevou as previsões de inflação, de acordo com pesquisa Focus do Banco Central.