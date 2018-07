FOCUS-Mercado reduz previsão para Selic em 2012 e 2013

Na última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual, para 9,75 por cento ao ano.

As projeções de inflação para este ano subiram. Os agentes preveem que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) feche 2012 em 5,27 por cento, ante 5,24 por cento no relatório anterior. O prognóstico para 2013 subiu para 5,50 por cento, ante 5,20 por cento. A projeção para o IPCA em 12 meses subiu a 5,36 por cento, após 5,31 por cento no último Focus.

(Por Hélio Barboza)