FOCUS-Mercado reduz projeções para inflação e dólar em 2013, eleva PIB

Os analistas consultados veem a inflação agora encerrando o ano a 5,69 por cento, ante 5,70 por cento anteriormente, na segunda semana seguida de redução. Para 2014, a projeção para o IPCA foi mantida em 5,50 por cento.

A inflação mantém o sinal de alerta no mercado, alimentando debates sobre a possibilidade de a Selic ser elevada ainda no primeiro semestre.

Na sexta-feira esse cenário foi corroborado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial. Embora tenha apresentado desaceleração da alta, o resultado ficou acima do esperado ao subir 0,68 por cento em fevereiro.

A pesquisa Focus mostrou também que o mercado ainda mantém a perspectiva de que a Selic ficará nos atuais 7,25 por cento neste ano, subindo a 8,25 por cento em 2014, projeção também inalterada.

Mas a dificuldade de a inflação mostrar arrefecimento como esperado fez o mercado futuro de juros precificar probabilidade superior a 50 por cento de uma alta de 0,25 ponto percentual já na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, em março. Para o encontro de maio, a chance para um acréscimo de 0,50 ponto percentual chegou a 100 por cento.

Entre o Top 5 --instituições que mais acertam as projeções-- a expectativa também é de manutenção da Selic em 7,25 por cento este ano, indo a 7,63 por cento em 2014. Para o IPCA a projeção é de alta de 5,56 por cento este ano ante 5,70 por cento na semana anterior, e de avanço de 6,50 por cento em 2014.

Na quinta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a inflação no Brasil está sob controle e deverá fechar 2013 em torno de 5,5 por cento, citando projeções de mercado.

Já o presidente do BC, Alexandre Tombini, em entrevista ao Wall Street Journal, disse que o BC define a política monetária com base na inflação, e não em qualquer meta de crescimento econômico.

Mantega também afirmou não ver necessidade de tomar mais medidas no mercado de câmbio, uma vez que o real ganhou estabilidade nos últimos meses.

Mas no Focus, os analistas consultados reduziram pela quinta semana seguida a perspectiva para o dólar no final deste ano, estimado agora em 2 reais ante 2,02 reais na semana anterior.

CRESCIMENTO

Em relação à expansão da economia neste ano, os analistas elevaram a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2013 após duas semanas de queda, a 3,10 por cento, ante 3,08 por cento na semana anterior.

A expectativa é de aceleração em 2014, mas a projeção foi reduzida a 3,60 por cento, ante expansão de 3,65 por cento anteriormente.

A projeção para o crescimento da produção industrial neste ano, por sua vez, foi elevada a 3,10 por cento, ante 3 por cento no relatório anterior.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulga na sexta-feira os dados do PIB no quarto trimestre de 2012 e no ano.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) divulgado na semana passada mostrou desaceleração da atividade em dezembro e ainda reforçou as chances de que a expansão da economia no ano passado não tenha superado 1 por cento.

Considerado uma espécie de sinalizador do PIB, o IBC-Br avançou 0,26 por cento em dezembro ante o mês anterior, de acordo com dados dessazonalizados, após alta de 0,57 por cento em novembro, acumulando ganho de 1,35 por cento em 2012.