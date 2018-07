FOCUS-Mercado vê PIB crescendo 2,72% neste ano e deve cortar mais

No relatório da semana passada, analistas falaram pela primeira vez em PIB abaixo de 3 por cento e poucos dias depois, na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o PIB cresceu apenas 0,2 por cento no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o quarto trimestre de 2011.

Esse dado, entretanto, pode ainda não ter sido totalmente incorporado nas estimativas dos participantes da pesquisa. "Essa tendência (de queda) deve continuar, porque como o PIB saiu na sexta-feira, muita gente não alterou seus números", avaliou a economista da Tendências Alessandra Ribeiro que, após o dado do IBGE, reduziu suas contas para o ano de 2,5 para 1,9 por cento.

Para o PIB em 2013, a previsão de crescimento do PIB vista no Focus foi mantida em 4,50 por cento, número que também pode ser revisado de acordo com Alessandra. "Ao longo das próximas semanas deve haver um movimento de volta, mas não muito porque o mercado está apostando que haja uma recuperação mais forte da economia no segundo semestre", disse ela.

Em relação à Selic, analistas mantiveram a perspectiva para o final deste ano em 8 por cento após o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC ter levado a taxa básica de juros para o menor nível histórico na semana passada.

Na quarta-feira passada, o Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a Selic em 0,50 ponto percentual, para 8,50 por cento ao ano, deixando a porta aberta para mais cortes. Até então, o menor nível alcançado pela taxa era de 8,75 por cento.

Para 2013, a expectativa é de Selic a 9,38 por cento de acordo com a mediana das previsões, ante 9,50 por cento na semana anterior.

ATA

O mercado aguarda agora a divulgação da ata do Copom, na próxima sexta-feira, para avaliar melhor as perspectivas futuras nesse quesito.

"Após a semana passada marcada por importantes surpresas negativas com a atividade doméstica..., os mercados seguirão perseguindo os dados que possam calibrar as expectativas para o segundo trimestre, ao mesmo tempo em que os sinais de desaceleração da economia global vão se acentuando", destacou o diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, Octavio de Barros, em nota.

Segundo ele, a divulgação da ata ajudará a "calibrar a visão para os próximos passos da Selic". Barros informou ainda que, diante da atividade econômica mais lenta do que a esperada, o viés da projeção de expansão do PIB neste ano -ainda ao redor de 3 por cento- "é para baixo."

Para Alessandra, da Tendências, a perspectiva também é de redução para a taxa básica de juros. "Nesse contexto de PIB fraco, eu já esperava que a Selic fosse alterada para baixo, então a tendência é que isso possa aparecer nas próximas semanas", disse ela, esperando a taxa a 7,50 por cento neste ano.

A fraqueza da atividade no Brasil é uma grande preocupação do governo e dos mercados. Diante da dificuldade da economia brasileira de mostrar sinais consistentes de crescimento, o próprio ministro da Fazenda, Guido Mantega, já admitiu que a economia brasileira deve crescer entre 3 e 4 por cento neste ano, abaixo da projeção inicial de 4,5 por cento.

Por conta disso, o governo tem adotado medidas de estímulo fiscal e monetário e já adiantou que pode fazer uma nova rodada de redução de tributos para estimular o investimento.

INFLAÇÃO

No relatório Focus, as estimativas apontam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechará este ano a 5,15 por cento, frente aos 5,17 por cento no relatório da semana passada. Para 2013 a expectativa ficou inalterada em 5,60 por cento. O IBGE divulga na quarta-feira os dados do IPCA para maio.

Na semana passada, o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta em maio ao avançar 1,02 por cento, ante variação positiva de 0,85 por cento em abril, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Entretanto, o IPCA-15 -considerado uma prévia da inflação oficial- registrou alta de 0,51 por cento em maio, abaixo do esperado pelo mercado, indicando arrefecimento na alta dos preços. .

Isso dá suporte ao discurso do governo de que caminhará para o centro da meta oficial, de 4,5 por cento pelo IPCA.

Já a taxa de câmbio prevista pelo mercado, segundo o Focus, para o fim de 2012 é de 1,90 real por dólar, sem alterações em relação à semana passada.