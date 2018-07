Fogaça é reeleito prefeito de Porto Alegre, diz Ibope O candidato José Fogaça (PMDB) conseguiu se reeleger prefeito de Porto Alegre (RS) neste domingo, de acordo com pesquisa de boca-de-urna. Segundo levantamento feito pelo Ibope, Fogaça teve 57 por cento dos votos válidos, contra 43 por cento de Maria do Rosário, do PT. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Foram ouvidos 4 mil eleitores. (Reportagem de Renato Andrade)