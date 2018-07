Fogaça lidera; Rosário cresce mais que Manuela em Porto Alegre Pesquisa divulgada pelo Ibope no sábado confirma a liderança isolada do prefeito e candidato à reeleição José Fogaça (PMDB) na corrida eleitoral de Porto Alegre. Maria do Rosário (PT) e Manuela dÁvila (PCdoB) continuam em situação de empate técnico na disputa pelo segundo lugar, mas o crescimento da petista é maior que o registrado pelos adversários. Pelos números apresentados pelo instituto, Fogaça tem 38 por cento das intenções de voto, enquanto Rosário e Manuela aparecem empatadas em 20 por cento. A pesquisa foi realizada entre 2 e 3 de outubro e trabalha com uma margem de erro de três pontos percentuais. Em relação ao quadro registrado na semana anterior pelo mesmo instituto, Fogaça manteve o índice de 38 por cento, Manuela oscilou um ponto passando de 19 para 20, enquanto Maria do Rosário teve o maior crescimento, passando de 16 para 20 por cento das intenções de voto. Desde o início das medições, esta é a primeira vez que o Ibope registra crescimento de Rosário. A candidata do PT saiu de 19 por cento em 10 de julho, caiu para 16 por cento em 22 de agosto e ficou estável no mesmo índice até a pesquisa divulgada neste sábado. No mesmo período, o instituto registrou um crescimento contínuo de Fogaça que partiu de 29 por cento e estabilizou em 38 por cento. Já Manuela apresentou uma variação positiva no início partindo dos mesmos 19 por cento da adversária e chegando a 23 por cento. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS. O quadro apontado pelo Correio do Povo/Instituto Methodus é um pouco diferente. A pesquisa, realizada pelo jornal local e divulgada no sábado, confirma Fogaça na liderança com 36,7 por cento das intenções de voto, enquanto Maria do Rosário aparece com 19,7 por cento e Manuela dÁvila em terceiro com 14,8 por cento das intenções de voto. O instituto entrevistou 1.050 eleitores e trabalha com uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais.