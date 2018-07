Fogaça sai na frente nas intenções de voto para 2o turno--Ibope O prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição, José Fogaça (PMDB), saiu na frente na disputa pelo segundo turno das eleições municipais na capital. Fogaça aparece com 51 por cento das intenções de voto, enquanto a adversária Maria do Rosário (PT) tem 40 por cento na pesquisa divulgada pelo Ibope, no sábado. Fogaça venceu o primeiro turno das eleições com 43,8 por cento. Rosário fez 22 por cento. O candidato à reeleição também leva vantagem na expectativa de vitória. Entre os entrevistados, 63 por cento disse acreditar que Fogaça será o próximo prefeito, enquanto 31 por cento aposta na vitória de Rosário. O Ibope ouviu 1001 eleitores entre 9 e 10 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais. Os indecisos são 4 por cento, enquanto a margem de eleitores que pretendem votar em branco ou anular ficou em 5 por cento. A pesquisa foi realizada antes do reinício da propaganda eleitoral gratuita que voltou a ser veiculada no sábado, 11 de outubro. (Reportagem de Sinara Sandri; Edição de Denise Luna)