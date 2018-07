Fogaça tem 57% em Porto Alegre contra 43% de Rosário--Datafolha O prefeito e candidato à reeleição em Porto Alegre José Fogaça (PMDB) tem uma vantagem de 14 pontos sobre Maria do Rosário (PT), segundo pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado. Na última pesquisa antes da votação de domingo, Fogaça aparece com 57 por cento dos votos válidos, que excluem os brancos, nulos e eleitores indecisos. Maria do Rosário tem 43 por cento dos votos válidos. Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, Fogaça oscilou um ponto percentual para baixo, e Rosário ganhou um ponto percentual. O Datafolha ouviu 1.858 eleitores na sexta-feira e no sábado. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. (Reportagem de Sinara Sandri)