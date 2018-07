Fogo atinge 18º andara de prédio de luxo em São Paulo Um incêndio no 18º andar de um prédio de luxo em São Paulo, perto do Parque Burle Marx, na região do Morumbi, começou por volta das 10h de hoje e ainda não foi controlado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo está em um local de difícil acesso e o mal funcionamento da rede de hidrante do edifício pode estar complicando a ação dos bombeiros.