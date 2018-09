Fogo atinge apartamento na zona sul de São Paulo

Os bombeiros foram acionados na madrugada de hoje para atender a uma ocorrência de incêndio em um apartamento no Jardim Guedala, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Quatro equipes foram enviadas para o local. A chamas, que atingiram a cozinha do imóvel, foram rapidamente extintas. Duas pessoas estavam no imóvel quando o fogo começou, mas nenhuma delas se feriu ou precisou ser socorrida por intoxicação. A causa do incêndio não foi informada ainda.