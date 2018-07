Fogo atinge cine pornô no centro de São Paulo Um incêndio destruiu parcialmente um cinema pornô localizado na Avenida Rio Branco, região de Campos Elísios, no centro de São Paulo. O fogo teve início às 21 horas e quase se alastrou para o estacionamento de um prédio residencial ao lado. Os moradores tiveram de deixar seus apartamentos. Até as 2 horas de hoje não havia registro de feridos.