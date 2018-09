Fogo atinge depósito de confecções na Mooca

Explosões acordaram moradores de três pequenas travessas e da rua Bixira, localizadas ao fundo do galpão. Às 4h30, um total de 12 equipes dos bombeiros combatia as chamas, que já foram confinadas. " Há muito material queimando. Acredito que teremos trabalho para até as 15 horas de hoje", disse o tenente Eduardo César Fernandes Filho, dos bombeiros.

Ainda segundo o oficial dos bombeiros, apesar do temor dos moradores, as chamas não atingiram as casas. Ao perceberem a gravidade do incêndio, as pessoas retiraram de suas residências os veículos e botijões de gás. Várias idosas nem trocaram de roupa. Muitas delas, de camisola, acompanham a ação dos bombeiros. Não há registro de feridos até o momento.

Também nos fundos do imóvel, há uma fábrica de solda. Não se sabe ainda se o fogo teria começado na empresa.