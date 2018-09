Fogo atinge fábrica ao lado de galpão incendiado em SP A Central de Operações do Corpo de Bombeiros da capital paulista informou, no final da madrugada desta quarta-feira, que 14 equipes foram acionadas para combater um incêndio, iniciado às 21h de ontem, em uma fábrica de frascos e embalagens de perfumes. Localizada na altura do nº 820 da Avenida Miguel Yunes, ao lado do galpão de pneus usados que pegou fogo no início na manhã de anteontem, no bairro de Interlagos, zona sul da capital, a empresa foi confundida com o imóvel onde estão os pneus velhos estocados para reciclagem. Às 5h30 desta manhã, o fogo já havia sido controlado. Portanto, segundo os Bombeiros, não houve o ressurgimento de pontos de ignição no que restou dos pneus queimados, mas se trata de um novo incêndio, em uma empresa ao lado. Não se sabe ainda a causa do incêndio, que não deixou vítimas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista que passa pela região faz o desvio pela Ponte Vitorino Goulart, Rua José Martins Coelho e Avenida Nossa Senhora do Sabará, acessando adiante a Avenida Interlagos.