Fogo atinge fábrica de papel e fere 3 em MG Uma indústria de embalagens de papel para alimentos foi atingida pelas chamas na manhã de hoje, por volta das 9h30, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas no incidente e foram encaminhadas para o Hospital João XXIII. Não havia informação sobre o estado de saúde das vítimas.De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro galpões da fábrica, com cerca de cinco mil metros quadrados, foram atingidos após a explosão de uma máquina de plastificação. Doze equipes do Corpo de Bombeiros permaneciam no local, por volta das 11 horas, para tentar controlar o incêndio, no bairro Cabral.