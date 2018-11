Fogo atinge parque na Patagônia chilena e governo pede ajuda

Um incêndio no parque Torres del Paine, na Patagônia chilena, destruiu mais de 8,5 mil hectares de mata nativa e fez o presidente Sebastián Piñera declarar zona de catástrofe no local, pedindo ajuda aos Estados Unidos, Argentina e Austrália para conter o fogo. Cerca de 700 turistas foram evacuados da reserva, uma das mais visitadas do país, localizada a 2 mil quilômetros da capital Santiago.

O incêndio começou na quarta-feira e a dificuldade em controlar o avanço das chamas fez com que todos os hotéis e restaurantes da região fossem fechados. Permanecem na área de 240 mil hectares apenas as equipes de bombeiros e voluntários.

"A situação é bastante complexa e o fogo está se alastrando rapidamente", afirmou Vicente Núñez, responsável pelo serviço de emergência chileno. "Consideramos um incêndio de características extremas, principalmente pela topografia da região, dos ventos fortes e do tipo de vegetação, que queima com facilidade", explicou.

Especialistas do governo analisam imagens de satélite da mata para tentar identificar com mais precisão o alcance do fogo - por causa da fumaça, helicópteros e aviões não conseguem sobrevoar boa parte do local.

Acredita-se que o fogo tenha começado em uma trilha para turistas, provocado por uma fogueira. Com a ajuda internacional pedida pelo presidente, a expectativa é de que se consiga dobrar o número de brigadistas no parque, atualmente em 150.

Pausa. A notícia do incêndio foi dada ao presidente chileno durante seu recesso com a família em Viña del Mar, balneário próximo de Santiago.

Ele determinou imediatamente que fossem contatados especialistas australianos, californianos e argentinos, países que têm instituições especializadas em controle de incêndios em regiões remotas. O Brasil não foi acionado. "Uma área de 8,5 mil hectares já foi afetada pelo incêndio e lamentavelmente o fogo está se espalhando com velocidade. Vamos colocar em prática convênios que temos com entidades estrangeiras para tentar controlar o incêndio", afirmou o presidente.

Piñera ordenou também que os ministros da Agricultura e do Meio Ambiente se deslocassem até o parque para coordenar os trabalhos de contenção do fogo. "Estamos nos preparando para o pior cenário, em um trabalho conjunto com as autoridades locais, adotando todas as medidas necessárias para combater o incêndio prontamente e proteger as pessoas." / EFE