Fogo atinge Parque Nacional e Pantanal em MT

Segundo ele, o fogo que atinge o parque começou numa comunidade na sexta-feira. Alertou que o fogo se alastra para um dos pontos com uma das vistas mais bonitas, o Morro do São Jerônimo.

O fogo se alastra dentro do parque em locais de difícil acesso e, segundo o major, está sendo combatido com bombas costal e abafadores de mão. No local estão 15 bombeiros e 43 brigadistas do Instituto Chico Mendes (ICMBio). Também conta com apoio de uma aeronave da Polícia.

No Pantanal, segundo Martins, o fogo atingiu fazendas numa região localizada entre os municípios de Santo Antonio do Leverger e Barão de Merlgaço. "O fogo se alastra para Barão de Melgaço por isso foram enviados equipe para Braão", disse.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no domingo focos de calor atingiram 33 unidades de conservação e cinco terras indígenas.

Mato Grosso teve um aumento de 96% no número de focos de calor em 2012, conforme dados registrados pelo satélite AQUA, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Desde o início do período proibitivo, no dia 15 de julho, deste ano. No ano passado, 823 focos. Este ano, no mesmo período foram registrados 1.680, segundo os dados do INPE.