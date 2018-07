Fogo atinge posto de combustível na zona leste de SP Um incêndio afetou hoje um posto de combustível localizado na Avenida Imperador, no Parque Guarani, zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 9 horas, quando um caminhão transportando cerca de oito mil litros de gasolina estava abastecendo o posto. Houve um vazamento da gasolina, dando início ao incêndio. Nove equipes dos bombeiros controlaram o fogo e permaneciam no local perto das 10h45 para a operação rescaldo.