Fogo atinge vários imóveis comerciais em Porto Alegre

O fogo teve início à 1h50. A primeira viatura dos bombeiros chegou no local poucos minutos após o acionamento, ocorrido à 1h04 por uma testemunha. Até as 5h50 desta manhã, não havia registro de pessoas feridas nem se sabia a causa do incêndio, que foi totalmente controlado às 5h.

Os trabalhos de rescaldo - no qual o material queimado é encharcado para evitar o ressurgimento das chamas - devem durar toda a manhã. O trânsito foi bloqueado na região pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).