Fogo atinge vegetação da região metropolitana de BH

Um dos incêndios de maior proporção foi registrado ontem, na Estação Ecológica dos Fechos, em Nova Lima, na região metropolitana da capital mineira. Segundo os bombeiros, o fogo destruiu a vegetação em uma área de cerca de 60 mil metros quadrados. Para controlar as chamas, foram mobilizadas 60 pessoas, entre brigadistas e integrantes do Corpo de Bombeiros, além de um helicóptero da corporação, usado para recolher água em uma lagoa próxima e jogá-la sobre o fogo.

No fim da tarde de hoje, os bombeiros voltaram a registrar focos esparsos na região e 20 homens seguiram para combater as chamas no local. Outro incêndio registrado ontem destruiu a maior parte da vegetação da Serra do Curral, um dos cartões postais da capital mineira. As chamas chegaram a ameaçar residências do bairro Belvedere, um dos mais valorizados da cidade, mas o bombeiros conseguiram evitar a propagação do fogo.

Além desses locais, também foram registrados focos de incêndios em uma mata em uma área da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), além de áreas de vegetação em Betim, Sarzedo e Contagem. De acordo com os bombeiros, desde o início do ano já foram registrados 295 incêndios em parques, reservas e sítios da região metropolitana de Belo Horizonte. Em todo o Estado, chega a 2.456 o número de queimadas em áreas do tipo.