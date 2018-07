Fogo atinge vegetação da Serra da Canastra em MG

Até o início da noite desta quarta-feira (12), uma força composta de 83 homens do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Corpo de Bombeiros trabalhava na contenção do ultimo foco do incêndio iniciado no sábado. "A última frente de fogo se desloca da região dos Rolinhos para a estrada do município de São Roque de Minas. Se tivermos sorte, o incêndio estará debelado ainda hoje (quarta-feira). O problema é que, com o tempo seco e o vento forte, novos focos podem surgir", afirmou o diretor do parque.

Segundo ele, a mata ciliar da nascente do Rio São Francisco, localizada em São Roque de Minas, chegou a ser ameaçada, mas já pode ser considerada fora de perigo, "no momento". Os 40 mil hectares de área queimada equivalem a quase 60% da área do parque nacional. Entre os atrativos da região estão as belas cachoeiras, que variam de 100 a 300 metros de altura, e espécies características da fauna brasileira, como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, o veado campeiro, a ema e pato-mergulhão.