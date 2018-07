Fogo coloca em risco Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso Um incêndio que pode ter sido criminoso ameaça o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, a 67 km de Cuiabá (MT). O superintendente da Defesa Civil do Estado, major Agnaldo Pereira de Souza, disse que ainda não é possível saber o tamanho da área atingida. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros e cinco equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade estão no local combatendo os focos, que crescem com facilidade por causa do vento. Na quarta-feira, três homens foram vistos ateando fogo em pontos ao redor do parque.