Fogo destrói 20 barracos em favela na zona oeste de SP Um incêndio que atinge na noite de hoje a favela Ponta da Praia, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, já consumiu destruiu cerca de 20 barracos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas - com 38 homens - foram combater o fogo na Rua Attilio Ceccarelli, no bairro Vila Dalva. Até às 19h30, a corporação não tinha informação sobre feridos.