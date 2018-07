Fogo destrói 30 casebres no RS sem deixar feridos Um incêndio destruiu na tarde de hoje pelo menos 30 casebres da Vila Chocolatão, uma favela encravada entre os edifícios do Incra, Receita Federal e Justiça Federal e o Parque da Harmonia, na região central de Porto Alegre. Os bombeiros levaram quase duas horas para controlar as chamas porque tiveram seu trabalho prejudicado pelo acesso difícil, feito por passagens estreitas e labirínticas, pelo calor e pelo vento. Mesmo assim evitaram que o fogo chegasse a outros 70 barracos dos arredores. Ninguém ficou ferido. A prefeitura ofereceu hospedagem provisória em um ginásio da cidade, o Tesourinha, e num centro de eventos do Parque Harmonia, mas os desabrigados indicaram que preferiam ir para a casa de parentes ou amigos até conseguirem reconstruir seus barracos. Até o início da noite os bombeiros ainda não sabiam as causas do incêndio, mas acreditavam na possibilidade de o fogo ter se espalhado rapidamente porque o local tinha muito papel e lixo acumulados, além de casebres muito próximos.