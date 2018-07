Fogo destrói 300 hectares em margem de estrada em SP

O maior incêndio atingiu uma área de 250 hectares - cada hectare tem o tamanho de um campo de futebol - na altura do km 59 da rodovia, município de São Roque. A fumaça chegou a prejudicar a visibilidade na rodovia.

O fogo começou na beira da estrada, mas as chamas atingiram uma plantação de eucalipto e se espalharam até o Morro do Saboó, área de proteção ambiental. Bombeiros de São Roque e Sorocaba fizeram um cerco para evitar que o incêndio se espalhasse. Segundo os bombeiros, o fogo atingiu o condomínio residencial Restinga Verde, comprometendo a segurança dos moradores, mas nenhuma casa foi afetada. As chamas foram controladas no início da madrugada, mas ainda havia focos de incêndio na manhã desta quarta-feira.

No km 77, o fogo consumiu cerca de 50 hectares, atingindo a mata ciliar de uma represa. Outro incêndio irrompeu na tarde desta quarta-feira no km 69 da rodovia e as chamas se espalhavam sem controle pelos campos e pastos. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Roque, na maioria dos casos, os incêndios decorrem do descarte de pontas de cigarro. Provocar incêndio em mata, floresta ou qualquer tipo de vegetação é crime previsto no artigo 41 da Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais. A pena prevista é de reclusão de dois a quatro anos, mais multa equivalente à área degradada.