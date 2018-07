Fogo destrói 55 barracos de favela na zona leste de SP Ao menos 55 barracos de uma favela de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, foram destruídos por um incêndio no final da manhã desta terça-feira. Dezesseis viaturas do Corpo de Bombeiros e 55 homens foram necessários para controlar as chamas, que começaram por volta das 11h30 e foram contidas às 12h30. Ninguém se feriu.