Fogo destrói cerca de 160 barracos em favela no litoral Segundo informações dos bombeiros, o incêndio que atingiu por volta das 19h30 de domingo a Favela México 70, em São Vicente, no litoral sul paulista, destruiu cerca 160 barracos. Os desabrigados foram encaminhados para uma escola municipal e ficarão alojados no estabelecimento de ensino provisoriamente até a prefeitura conseguir um local mais apropriado para os moradores. O Corpo de Bombeiros do município chegou a pedir reforço de outras cidades. Equipes de Santos e Praia Grande seguiram para o local. O fogo foi controlado por volta das 23h. Não houve feridos.