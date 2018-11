Fogo destrói depósito de alimentos no Grande ABC Um depósito de alimentos da NBF Logística, localizado na altura do nº 1.115 da Rua Líbero Badaró, no bairro Pauliceia, próximo ao Corredor ABD, em São Bernardo do Campo, no limite com Diadema, no Grande ABC, foi destruído, na noite de ontem, por um incêndio que teve início às 20h e havia sido confinado pelos bombeiros até o final da noite.