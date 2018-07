Fogo destrói mais de dez barracos em favela de Cubatão Um incêndio destruiu hoje mais de dez barracos na Favela Vila dos Pescadores, no município paulista de Cubatão, na região da Baixada Santista. O Corpo de Bombeiros foi levou cerca de uma hora para controlar o fogo. Segundo a corporação, ninguém se feriu, mas algumas pessoas passaram mal e tiveram de ser levadas a hospitais. Ainda não é conhecida a causa do incêndio. A Defesa Civil está na favela para fazer um levantamento do número exato de barracos atingidos pelo fogo e de desabrigados. Essas pessoas provavelmente serão levadas para um centro comunitário situado perto da favela.