Fogo destrói parques na Grande Belo Horizonte e leva pânico a condomínios

O fogo que castiga Minas desde agosto destruiu nos últimos dois dias o principal cartão-postal de Belo Horizonte, a Serra do Curral, que teve 80% de sua área queimada. Assustados com o tamanho das chamas, muitos moradores passaram boa parte da noite em vigília. Outro foco, na Serra do Rola Moça, na região de Brumadinho, a cerca de 50 km da capital, levou pânico a habitantes de condomínios.

A polícia investiga relatos de testemunhas que teriam visto um homem jovem, com camisa vermelha, colocando fogo em parte da vegetação do Parque das Mangabeiras, ao pé da Serra do Curral, às 10 horas de domingo. Desse local, as chamas teriam se alastrado e chegado, ontem, às proximidades do hospital oftalmológico Hilton Rocha. "O fogo chegou bem perto, confesso que fiquei com medo", disse uma enfermeira. Os bombeiros evitaram uma tragédia. Mas, no final da tarde, alguns focos ressurgiram.

Ninguém ficou ferido, mas, das janelas das residências do bairro Mangabeiras, na zona sul da capital, o cenário era desolador. Apenas uma avenida separava a população do incêndio. A área devastada mistura vestígios de Mata Atlântica e Cerrado e abriga grande variedade de répteis, aves e mamíferos de pequeno porte.

O pediatra Reynaldo Gomes de Oliveira, de 55 anos, morador do bairro, afirma não entender o motivo pelo qual o helicóptero das forças de combate não atuou ontem mesmo no local: "Alguma coisa não funcionou, porque o helicóptero chegou apenas 26 horas depois."

De acordo com o gerente do parque, André Funghi, enquanto alguns visitantes correram para avisar a administração, outros tentaram apagar os focos. A brigada do local foi convocada, mas não conseguiu controlá-los.

O capitão Frederico Pascoal, do Corpo dos Bombeiros, informou que as quatro aeronaves disponíveis estavam empenhadas no combate a outros dois incêndios de grandes proporções - na Serra do Cipó, a 90 quilômetros de Belo Horizonte, e na Serra do Rola Moça. "Não tínhamos recursos naquele momento, tivemos de definir prioridades", disse Pascoal.

Tragédia. Segundo o capitão, a situação foi mais trágica no Parque do Rola Moça, pois a região abriga vários condomínios fechados. Moradores tiveram que deixar suas casas e muitos ajudaram no combate ao fogo. Dono de uma residência no Condomínio Casa Branca, o analista de sistemas Félix Ribeiro disse quem durante a noite de sábado, ouvia o barulho do fogo o tempo todo. "Era uma sensação muito ruim, muitas pessoas entraram em pânico e foram embora deixando tudo ali. "

O Parque do Rola Moça tem 3.941 hectares de área verde que passam por Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Ibirité. Hoje, quando festeja seu 17.º aniversário, o combate ao incêndio vai prosseguir. O capitão Pascoal disse que os trabalhos recomeçariam antes do amanhecer. No fim da tarde de ontem, eles foram interrompidos por questões de segurança.