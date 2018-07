Fogo é controlado em parque nacional em Minas

No entanto, por causa do tempo seco, homens do Corpo de Bombeiros ainda combatem pelo menos dez incêndios em unidades de conservação ambiental no Estado. Há registros de queimadas em áreas de proteção ambiental (APA) na região metropolitana de Belo Horizonte e em Paracatu, no noroeste mineiro.

Mas o maior problema é no norte do Estado. Na área, bombeiros e brigadistas combatem as chamas nas APAs Pandeiros, Cochá e Gibão e nos parques estaduais Verde Grande e Mata Seca. Desde o início do ano, já foram detectados 7,2 mil focos de calor em vegetação. Deste total, segundo os bombeiros, foram registrados 202 incêndios em áreas de conservação estaduais e outras 23 queimadas em áreas de conservação federais.