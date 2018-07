Fogo é controlado, mas destrói 10% de parque no TO As chamas que destruíram nas duas últimas semanas cerca de 10% do Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins, já foram controladas, segundo informações do Instituto Chico Mendes, responsável pela área de preservação. O incêndio teve início no dia 9 julho no município de Puim e atingiu 56 mil hectares. O fogo foi controlado neste fim de semana com a ajuda de aeronaves de pequeno porte. Participaram da operação 14 brigadistas, para fazer o combate terrestre ao incêndio, dois servidores do parque e a equipe do combate aéreo.