Fogo em carro fecha parte da Marginal Pinheiros, em SP Um carro pegou fogo na Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo, nas proximidades da Ponte Cidade Universitária. O Corpo de Bombeiros estava no local por volta das 18 horas. Ainda não foram registradas informações sobre vítimas. As faixas três e quatro da direita e acostamento estão bloqueados por conta do acidente. A lentidão na pista expressa chega a 5,3 quilômetros no sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Cidade Universitária.