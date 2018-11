Fogo em central telefônica prejudica comunicação na BA Um incêndio que teve início na manhã de hojena Central Telefônica da Oi, no bairro do Itaigara, em Salvador, prejudica a comunicação por telefone fixo, celular e internet na Bahia e em Sergipe. O fogo teria começado na sala de baterias, no segundo andar do prédio, por volta das 10h30. Não se sabe a causa do incêndio. A operadora ainda não se pronunciou sobre o caso, nem deu estimativa para a normalização dos serviços.