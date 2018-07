Fogo em estação ecológica no RS atinge 700 hectares

De acordo com o ICMBio, o fogo está sendo combatido com o auxílio de um helicóptero da Marinha e três aviões agrícolas de produtores da região, cada um com capacidade de despejar cerca de 600 litros por voo. Vinte agentes do instituto participam da ação.

O coordenador de emergências ambientais do ICMBio, Christian Perlinck, afirmou que mais dois aviões, com capacidade de 3 mil litros e 2 mil litros de água por voo e pertencentes ao próprio instituto, devem chegar à Esec do Taim ainda nesta tarde.

De acordo com Perlinck, o fogo só pode ser combatido por ar, uma vez que o incêndio ocorre em área alagada, impossibilitando o acesso por água e terra. A unidade do Taim tem cerca de 10.930 hectares e ainda não é possível, segundo o coordenador do ICMBio, dimensionar os danos causados à vegetação e às espécies que habitam a estação ecológica.