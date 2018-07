Fogo em fábrica de colchões é controlado em SP Os bombeiros controlaram por volta das 10h30 o incêndio que atingiu na manhã de hoje uma fábrica de colchões localizada na zona norte da cidade. De acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), onze equipes foram enviadas para controlar o fogo no imóvel de três andares. Na parte de baixo do prédio atingido pelas chamas fica a fábrica de colchões e, acima, funcionariam ainda uma padaria e por último uma residência, segundo os bombeiros. Ainda não havia registro de vítimas. Os bombeiros permaneciam no local após o fim das labaredas para trabalho de rescaldo, de acordo com o Cobom.