Fogo em favela é controlado, mas trânsito segue afetado

As autoridades ainda não sabem dizer o que teria iniciado o incêndio. Vinte viaturas dos bombeiros e cerca de 70 homens da corporação atenderam à ocorrência. A Defesa Civil, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma equipe da Eletropaulo e a Polícia Militar acompanham os trabalhos. Até as 8h30 não havia informações sobre vítimas.

Por causa da intensidade das chamas, que correm por baixo do Viaduto Orlando Murgel, a via está interditada nos dois sentidos. A ponte liga as avenidas Rio Branco e Rudge, na região dos Campos Elísios.

A CET recomenda aos motoristas que utilizam a Avenida Rio Branco, sentido centro, a seguir o desvio pelas ruas Norma, Pieruccini Giannotti e Sérgio Tomás. No sentido bairro deverão utilizar a Avenida Duque de Caxias.

Duas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estão paradas em função do incêndio. Os trens da linha 8 tiveram circulação interrompida entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda. Já a linha 7 parou na Estação Barra Funda, onde é possível fazer transferência para o metrô. A assessoria de imprensa do Metrô informa que no horário de pico todos os trens já estão em circulação para atender ao aumento de demanda. O incêndio, segundo eles, não interfere na circulação do Metrô.

Já os usuários de ônibus são mais atingidos pelas interdições, são 17 linhas da SPTrans que tiveram a circulação parada ou alterada, afirma a companhia. Há técnicos da SPTrans na região para orientar sobre o percurso dos coletivos.

Em dezembro de 2011, a mesma comunidade foi vítima de um grande incêndio, quando 368 barracos foram destruídos e cerca de 1,5 mil moradores ficaram desabrigados. Na época, o plano era transformar a região em parque. Segundo a Prefeitura informou na data, três terrenos estavam em análise para receber as famílias que ocupam o Moinho.

