Fogo em galpão da zona leste de SP já dura quase 24h

Na manhã desta quinta-feira, 1, dez equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalhavam no serviço de rescaldo. Apesar da grande proporção, o incêndio não fez vítimas. De acordo com os bombeiros, mais de 76 homens e 22 viaturas foram empregados na tentativa de controlar as chamas no galpão durante todo o dia. A grande quantidade de fumaça fez com que moradores de prédios e casas vizinhas precisassem passar a noite fora. Ruas da região seguiam interditadas nesta manhã.

Santo André

Um incêndio atingiu nesta quarta-feira, 31, uma área invadida em Santo André, no Grande ABC (SP), e matou uma pessoa. Às 22 horas, o fogo tomou conta de quatro barracos, na Rua Adriático, no Jardim do Estádio. Sete viaturas dos bombeiros foram encaminhadas ao local. Após controlar as chamas, os bombeiros encontraram o corpo da vítima, que morreu carbonizada.