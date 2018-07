Fogo em lanchonete obriga hospital a retirar pacientes Pacientes tiveram de ser removidos nesta sexta-feira do Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, por causa do excesso de fumaça causado por um incêndio na cozinha de uma lanchonete que fica ao lado do estabelecimento. Pelo menos nove pacientes foram transferidos para o Pronto-Socorro do Hospital 9 de Julho. Cinco viaturas foram encaminhadas à lanchonete.