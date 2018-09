Fogo em loja de tapetes em SP é extinto por bombeiros O fogo numa loja de tapetes em Moema, na zona sul de São Paulo, na tarde de hoje foi extinto pelo Corpo de Bombeiros, que fizeram o rescaldo do local para resfriar as paredes. Geraldo de Carvalho Júnior, de 60 anos, e Rosana Cristina de Carvalho, de 57, vítimas do incêndio, foram atendidos no Hospital Jaraguá, em Moema. Carvalho Júnior e Cristina tiveram queimaduras de nível moderado e estão conscientes, segundo a assessoria do hospital e do Centro de Operações dos bombeiros. Ele teve queimaduras no couro cabeludo, rosto e braço. Ela, nas mãos, antebraço e costas. Os dois foram levados ao hospital por ambulâncias de resgate. O incêndio começou à tarde e causou explosões na casa de dois andares. Um total de 22 carros do Corpo de Bombeiros foi deslocado. Depois do rescaldo, bombeiros e peritos passam a investigar as causas do fogo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) manteve a interdição da Avenida Santo Amaro entre a Avenida Doutor Cardoso de Melo e a Rua Gomes de Carvalho no sentido centro. Quem vai para a região central deve acessar a Rua João Castaldi, seguir pela Inhambu e pegar a Avenida Rouxinol para retornar a Santo Amaro. Em direção ao bairro, as pistas foram liberadas.